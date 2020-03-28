Din görevlilerinden alkışlanacak hareket - Son Dakika

Sivas'ın Divriği ilçesinde görevli bazı din görevlileri evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmaları kısıtlandı. Bu kapsamda Divriği ilçesinde görevli bazı din görevlileri gerekli önlemleri alıp yaşlı vatandaşların evine giderek temizlik yaptılar. Bu durumu fark eden Divriği Kaymakamlığı görevlilerin temizlik yaptığı esnada çekilen fotolarını, "Bugün imam arkadaşlarımız herhangi bir talimat ve görevleri olmamasına rağmen farklı bir hizmette bulunmuş,65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bazılarının evinde temizlik yapmışlar ve yaşlılarımızın dualarını almışlar. Kendilerine teşekkür ederiz" yazarak sosyal medya hesabını paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan gönderi bir çok kişiden beğeni aldı. - SİVAS