Din görevlilerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için yola çıktı.

İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyesi 45 din görevlisi ile birlikte İstanbul'dan Diyarbakır'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Dernek olarak her türlü yoksulluğa rağmen bin bir meşakkatle büyüttükleri evlatlarına bir an önce kavuşmak isteyen anaların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaçar, "Bu noktada İstanbul Din Görevlileri Derneği olarak terörle mücadele tarihinin en anlamlı başkaldırısı olan bu Diyarbakır analarının haklı mücadelesine destek veriyoruz. Dağa götürülen evlatların bir an önce annelerine teslim edilmesine katkı sunmak için cumartesi günü anneleri ziyaret edeceğiz." d iye konuştu.

Kaçar, ziyarette din görevlileri ile birlikte basın açıklamasında bulunup dua edeceklerini kaydetti.