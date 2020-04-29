Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan, Gümüşhane'de İl Müftüsü Osman Ayas 'ın himayesinde "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" ve "Vakit Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla yürütülen proje kapsamında din görevlilerin maaşlarından yaptıları katlılarla gıda kolileri hazırlandı.

Gümüşhane 'de din görevlilerinin maaşlarından artırdıkları parayla hazırladıkları yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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