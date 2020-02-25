Din görevlilerinden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Din görevlilerinden örnek davranış - Son Dakika

Din görevlilerinden örnek davranış

6 saat önce

Din görevlilerince Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul İmam Hatip Ortaokulu ve Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere 45 çift ayakkabı hediye edildi.

Din görevlilerinden örnek davranış, System.String[]

Din görevlilerince Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul İmam Hatip Ortaokulu ve Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere 45 çift ayakkabı hediye edildi.


Giresun Merkez Kale Bölgesinde görev yapan din görevlilerinin örnek yardımlarıyla ilgili Giresun İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Müftülüğünce din hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine etkin bir şekilde ulaştırılması amacıyla başlatılan "Bölgesel Çalışma Projesi" kapsamında din görevlileri sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.


Toplumun beklentileri doğrultusunda din hizmetlerinin kapsamının genişletilerek mahalle mahalle tüm şehre yayılması için çalışan din görevlileri kendi aralarında kurdukları yardım sandığından öğrencilere hediye edilmek üzere 45 çift ayakkabı aldılar" denildi.


Kale Bölgesini temsilen ziyareti gerçekleştiren Ahmet Kudu, Hasan Yıldız ve Mustafa Maraş 45 çift ayakkabıyı öğrencilere hediye ettiler. - GİRESUN

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Din görevlilerinden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]