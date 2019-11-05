Son Dakika Haberleri: Din görevlilerine Braille Alfabe kursu
Son Dakika Güncel Din görevlilerine Braille Alfabe kursu

Din görevlilerine Braille Alfabe kursu

6 saat önce

Adıyaman İl Müftülüğü görme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için, kurum içinde kendi personeline Braille Alfabesi kursu açıldı.

Din görevlilerine Braille Alfabe kursu, System.String[]

Adıyaman İl Müftülüğü görme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için, kurum içinde kendi personeline Braille Alfabesi kursu açıldı.


Adıyaman İl Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile 23 personele 45 gün boyunca kurs verilecek. Görme Engelli Braille Alfabesi öğreticisi Hikmet Yüksel tarafından verilen eğitimlere katılan personele İl Müftüsü Mehmet Taşcı, kursa katılan personele başarılar diledi.


İl Müftüsü Mehmet Taşcı, daha önce bir kısım personelin işitme engelliler işaret dili eğitimi aldığını ve bunun sonucunda çok güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, görme engelli vatandaşlara daha güzel hizmetler yapmak için böyle bir kursun açıldığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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