Son Dakika Haberleri: Din Görevlilerine Terör Eğitimi

Din Görevlilerine Terör Eğitimi

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında din görevlilerine terör seminerleri veriliyor.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında din görevlilerine terör seminerleri veriliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Sivas Valiliği koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan din görevlilerini terör konularına karşı bilinçlendirmek için "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesini hayata geçirdi. Proje ile terör örgütleri tarafından din ve dini değerlerin istismar edilmesinin önüne geçmek, örgütlerin eleman temin etmelerini engellemek, dini istismar eden terör örgütlerine katılanların teslim olmalarını sağlamak, terör ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturarak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmek, terörle mücadele halk desteğinin sağlanması ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, terör örgütü yapılarına karşı ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürüterek amaçlanıyor. Proje kapsamında bir ay içerisinde 17 konferans düzenlenip yaklaşık bin din görevlisine konferans verilecek. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gürün, Sivas, Güncel
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