"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyası kapsamında Çorlu İlçe Müftülüğü Akşemseddin Mescidi İmam Hatibi İbrahim Yılmaz bir aylık maaşını bağışladı.



Korona virüs salgınından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ise "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla destek verdiği yardım kampanyasına çok sayıda din görevlisi maaşını bağışlıyor. Bu çerçevede Çorlu İlçe Müftülüğü Akşemseddin Mescidi İmam Hatibi İbrahim Yılmaz bir aylık maaşını bağışladı.



Ülke çapında devam eden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışmasına destek veren İmam Hatip İbrahim Yılmaz, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada; "Peygamber Efendimiz (S.A.V), "Az sadaka çok belayı defeder' buyurmuştur. Devlet ve Millet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminden geçiyoruz. 28 yıldır devletim bana maaşımı düzenli ödüyor. Nisan ayı maaşımı devletime bağışlıyorum. Korona virüs mücadelesinde benim de devletime, ihtiyaç sahiplerine bir katkım olsun istedim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ