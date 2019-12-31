Din görevlisinden tasavvuf musikisi klibi - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesinde görev yapan bir din görevlisi tarafından tasavvuf musikisi klibi hazırlandı.



Ulubey ilçesinde Merkez Eski Cami'de görev yapan 7 yıllık din görevlisi evli ve bir çocuk babası Orhan Gülüm, çocukluk yıllarından itibaren hayali olan tasavvuf musikisi üzerine bir klip çekmeye karar verdi. Bir süre önce hazırlıklara başlayan ve 2 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanan 'Çaremsin' adlı tasavvuf musikisi klibini çekmeyi tamamladı. Ordu'nun farklı illerinde çekimleri gerçekleşen, sözleri be bestesi din görevlisine ait olan eser, izleyenlerin beğenisine sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli iş adamlarının da destekleriyle klibini çektiren Gülüm'ün, "Çaremsin" adlı eseri sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğenildiğini söyleyen Orhan Gülüm, bundan sonra benzer çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. - ORDU