Din görevlisinin çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor - ORDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Din görevlisinin çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor - ORDU - Son Dakika

Din görevlisinin çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor - ORDU

6 saat önce

Ordu'da, imam Orhan Gülüm'ün kentin çeşitli yerlerinde çektirdiği tasavvuf musikisi klibi, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ordu'da, imam Orhan Gülüm'ün kentin çeşitli yerlerinde çektirdiği tasavvuf musikisi klibi, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ulubey ilçesindeki Merkez Eski Cami İmam Hatibi Orhan Gülüm, söz ve müziği kendisine ait "Çaremsin" adlı tasavvuf musikisi eseri için klip çekmeye karar verdi. Büyükşehir Belediyesi ve iş adamlarının desteğiyle eserine çektiği klibi sosyal medya hesabından paylaşan Gülüm, ilgi gördü. Gülüm'ün Altınordu, Perşembe ilçesi ve Çambaşı Yaylası'nda hazırladığı klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Evli ve bir çocuk babası Gülüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır kadrolu din görevlisi olduğunu belirterek tasavvuf ve ilahiye çocukluğundan bu yana merakı olduğunu söyledi. Bu hayalini imam olarak göreve başladıktan sonra hayata geçirmek istediğini dile getiren Gülüm, gelen desteklerle "Çaremsin" adlı eserine klip çektiğini ifade etti.

Gülüm, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı eserine Ordu'nun farklı noktalarında klip çektiğini, klibin oldukça beğenildiğini aktardı.

Klibin Ordu'nun tanıtımına da çok ciddi katkı sunacağını belirten Gülüm, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Gülüm, dini musikiyi daha yaygınlaştırmak adına ortaya koyduğu çalışmadan dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak bundan sonra benzer çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Din görevlisinin çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor - ORDU

Çambaşı Yaylası, Ulubey, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:35 Kaynak: AA
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