Son Dakika Haberleri: Din hizmetleri projeleri toplantısı yapıldı
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Din hizmetleri projeleri toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Müftlüğünce Din hizmetleri projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kırklareli Müftlüğünce Din hizmetleri projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sultan Reyhani Camisi Gençlik Merkezi'nde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürü Seyit Ali Aydil, il vaizleri Mukaddes Güney, Macide Altunkaya, Fatma Silkin Erol, Nuh Yılmaz, Yunus Emre Demirtaş ile cami imamları ve müezzinler katıldı.

Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte diyanet hizmetlerini etkin yapabilmek, uygulamada olan projeleri ve diğer hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Her bir hizmet ve uygulama için insan, mekan, imkan ve zamanın gerekli olduğunu ifade eden Demirtaş, din hizmetleri alanında kentte dört projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Demirtaş, "Gençlere Değer Projesi, Dokun Hayata Projesi, Umutlu Yarınlar Projesi ve Değerler Eğitimi Projesi'ni hayata geçirdik. Her bir proje birbirini destekleyen ve birbiri ile irtibatı olan projelerdir. Dezavantajlı kesimlere yönelik olan Umutlu Yarınlar Projesi'ne ayrı bir önem veriyoruz. Proje sahasında olan okul, aile, kahvehane, kurs mekanları ve mahallede bazlı çalışmaları planlayıp uygulayacağız. Bu projede daha fazla etkin gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çalışma komisyonları oluşturularak gruplar halinde hizmet planlaması yapıldı.

Hüseyin Demirtaş, Nuh Yılmaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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