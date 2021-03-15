Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı

15.03.2021 11:40
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı, System.String[]

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günün şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, karar verilen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtilerek, "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir." ifadesi kullanıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Türk Lirası, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı - Son Dakika


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