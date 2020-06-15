Din İşleri Yüksek Kurulu "aday üye" seçimi yapıldı - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu "aday üye" seçimi yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu, kitap ve sünnetin rehberliğinde, İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet üretmekle sorumludur.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Din İşleri Yüksek Kurulu, kitap ve sünnetin rehberliğinde, İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet üretmekle sorumludur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim'de görev süresi dolacak Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin yerine görev alacak aday üyeler belirlendi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Aday Tespit Kurulu seçim toplantısında yaptığı konuşmada, Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, vefat eden güvenlik korucusuna da Allah'tan rahmet diledi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, Diyanet İşleri Başkanlığının dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olduğunu aktaran Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu, kitap ve sünnetin rehberliğinde, İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet üretmekle sorumludur." dedi.

Erbaş, Kurulun çok geniş ve önemli bir alanda yetki ve sorumluluklar üstlendiğine işaret ederek, Kurulun aldığı kararların, yayınladığı eserlerin, verdiği fetvaların, gerçekleştirdiği dini şuralar ve daha pek çok alanda yaptığı çalışmaların önemini vurguladı.

Üretimden tüketime, gıdadan sağlığa, ekonomiden ticarete, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda her gün yeni meselelerin gündeme geldiğini dile getiren Erbaş, "Yerleşik düşünce ve yaklaşımların birçoğunda, sebep, etken ve sonuçlar değiştiğinden yeniden yorumlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bugün Din İşleri Yüksek Kurulumuzun işi daha zor, yükü daha ağır ve sorumluluğu daha büyüktür. Çünkü kurul, ülkemizde ve bölgemizdeki dini meseleleri kapsamlı çalışmalarla tüm boyutlarıyla ele alıp, zamanın ve olayların gerisinde kalmadan milletimize rehberlik etmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurul, gündemini sadece Türkiye ile de sınırlayamaz"

Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun, inançla ilgili konulardan gündelik hayata kadar özellikle gençlerin gündemini takip ederek onlara yol göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, Kurulun, gündem ve planlarını sadece Türkiye ile sınırlayamayacağını, dünyadaki tüm Müslüman ülke ve topluluklara da rehberlik etmek, İslam coğrafyasının temel meseleleri ile ilgili çözüm üretmek durumunda olduğunu aktardı.

"Yaşanan küresel krizlerin gösterdiği en açık gerçeklik şudur ki günümüz insanı, vahim bir anlam ve derin bir ahlak krizi yaşamaktadır." ifadesini kullanan Erbaş, ister zengin ister yoksul coğrafyalarda olsun, bugün, başta gençler olmak üzere toplumun tüm katmanlarının ciddi bir arayış içerisinde olduğunu aktardı.

Bu arayışın, esasında, hakikatin keşfedilmesi ve benimsenmesi adına büyük bir imkan olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bugün İslam'ın ideal ve evrensel ilkelerinin farkında olarak toplumsal değişimin yasalarını doğru okumaya, yaşanan hayatı doğru tahlil ederek bugünü ve yarını doğru inşa edecek bir gaye ve gayretin içinde olmaya mecburuz. Bu durum öncelikle, Kur'an ve sünnet çerçevesinde doğru güncel bilgilerin üretilmesini, üretilen bu bilgilerin anlaşılır bir dil ve üslupla topluma sunulmasını ve yaşanılabilir bir model olarak hayata aktarılmasını zorunlu kılmaktadır."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çağın farkında olmayan, sosyal gerçekliklerden uzak ve kendi eksenine hapsolmuş bir yaklaşımın, topluma ve hayata yön vermesinin imkansız olduğuna dikkati çekti.

Din İşleri Yüksek Kurulunun bir taraftan yeni ortaya çıkan ya da hayatın içinde çeşitli etkilere maruz kalarak farklı boyutlar kazanan konulara ilişkin görüşler ortaya koyduğunu belirten Erbaş, bu görüşleri ortaya koyarken, Kurulun diğer yandan da başta inanç karşıtı akımlar olmak üzere bireysel sorumluluklardan küresel sorunlara kadar bütün meseleleri dini açıdan takip ve analiz ederek Müslümanlara ve bütün insanlığa rehberlik etme sorumluluğunu taşıdığını anlattı.

Erbaş, ilahiyat, İslami ilimler fakülteleri ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliğinin önemini vurguladı.

Kurula seçilecek hocaların sorumluluğunun büyük olduğunu dile getiren Erbaş, seçimin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

12 yeni üye görev alacak

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Aday Tespit Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu Aday Üyeliği için başvuru yapanlardan 24 aday üye seçti.

Seçilen aday üyelerden 12'si, 5 yıl süreyle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

Aday Tespit Kurulu; Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden akademisyenler, 81 il müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezleri müdürleri ve eğitim merkezlerinden eğitim görevlileri ile her bir bölgeden temsilen ilçe müftüleri, baş vaizler, baş imam hatipler ve Kur'an kursu baş öğreticisinden oluşuyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu aday üye seçimi yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Din İşleri Yüksek Kurulu 'aday üye' seçimi yapıldı - Son Dakika

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