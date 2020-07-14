Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir... - Son Dakika
Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir...
Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.07.2020 17:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir... - Son Dakika