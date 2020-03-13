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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde...
7 saat önce
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir."
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