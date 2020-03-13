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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında...
7 saat önce
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir." - ANKARA
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