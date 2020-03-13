Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Din İşleri Yüksek Kurulu: 'Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk... - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk...

7 saat önce

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

Din İşleri Yüksek Kurulu:

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler." - ANKARA

Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!

Son Dakika Haberleri
18:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
18:58 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
18:53 'Servisçiler'den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı'ndan talep
18:53 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
18:53 Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]