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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk...
7 saat önce
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler." - ANKARA
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