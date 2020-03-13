Din İşleri Yüksek Kurulu: "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Din İşleri Yüksek Kurulu: 'Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma... - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma...

6 saat önce

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu:

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir."

Din İşleri Yüksek Kurulu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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