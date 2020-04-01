Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan zekat açıklaması - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir" denildi.



Din İşleri Yüksek Kurulu, tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen 'Korona virüs' (Covid-19) salgını sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına, zekat ile katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı.



Zekatın İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu kurum, özellikle zor zamanlarda daha bir önem kazanmaktadır. İçinden geçtiğimiz küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişi işini sürdürme imkanı bulamamakta ve zekat alabilecek konuma gelebilmektedir.



Zekat, şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir defa yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olup geçerli olması bir takım şartlara bağlanmıştır. Verilen zekatın geçerli olması için zekat niyetiyle Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yoksullar, düşkünler, borçlular gibi ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi olarak verilmesi gerekir. (Tevbe, 9/60)" ifadeleri kullanıldı.



"Zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir"



Zekatın, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtasıyla vekaleten de ödenebileceği vurgulanan açıklamada, "Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede, zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin yatırdığı meblağın zekat olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir" aktarımında bulunuldu.



İnfak ve paylaşma bilincinin Müminin en önemli vasıflarından birisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Böylesi zor zamanlarda imkanı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır." - ANKARA