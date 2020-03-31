Din İşleri Yüksek Kurulundan salgın hastalıklarda cenaze namazı ve defin işlemlerine ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Din İşleri Yüksek Kurulundan salgın hastalıklarda cenaze namazı ve defin işlemlerine ilişkin... - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulundan salgın hastalıklarda cenaze namazı ve defin işlemlerine ilişkin...

7 saat önce

Din İşleri Yüksek Kurulu, cenazelerin geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin riskli olduğu durumlarda ceset torbası veya tabutla defnedilmesinin caiz olduğunu açıkladı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu, cenazelerin geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin riskli olduğu durumlarda ceset torbası veya tabutla defnedilmesinin caiz olduğunu açıkladı.


Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair vatandaşlardan gelen sorulara cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Müslümanların vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması gelmektedir. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir. Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır. Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirler alınmalı, bu bağlamda cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir. Hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazı daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabilir" denildi.


Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesinin gerektiği vurgulandı. Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa yapılacaklar ise şöyle sıralandı:


"Uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terkedilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır. Cenazelerin geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir." - ANKARA

Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:41 Kaynak: İHA

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