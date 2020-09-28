Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, Tekirdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Çerkezköy'de okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ilçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerle uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

Yılmaz, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve ilçedeki İmam Hatip Liselerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında Yılmaz'a İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Bilal eşlik etti.