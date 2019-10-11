Son Dakika Haberleri: Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi
Son Dakika Güncel Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi

Din öğretmeninden uygulamalı tekfin dersi

1 saat önce

Balıkesir 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, "ahiret hayatı ve ölüye hizmet" derslerini uygulamalı olarak öğrencilerine anlatırken, mevftaların nasıl kefenlendiğini gösterdi.

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Balıkesir 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, "ahiret hayatı ve ölüye hizmet" derslerini uygulamalı olarak öğrencilerine anlatırken, mevftaların nasıl kefenlendiğini gösterdi.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Bekir Çete, ders işlerken farklı bir uygulamayı devreye soktu. Dersi sınıfa çağırdığı imamla birlikte işleyen Bekir Gece, temsili olarak bir ölünün nasıl tekfin edildiğini öğrencilerine gösterdi. Bekir Çete, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara "Bugün dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük ve kefenleyip manevi olarak öbür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Camii imam hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü yeniden ta içimizde ve yanımızda hissettik" yorumunda bulundu.


Bekir Çete'nin 'Ahiret hayatı kokusu' konusunu da Başçeşme Mezarlığı'nda işlediği yine sosyal medyadaki paylaşımlarında görüldü. Çete'nin geçen ay 11'inci sınıf öğrencilerini Başçeşme Mezarlığına götürerek burada morg, gasilhaneyi tanıttığı ve mezarların başına giderek ders anlattığı görüldü. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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