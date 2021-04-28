"Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri çevrim içi düzenlendi - Son Dakika

"Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri çevrim içi düzenlendi

28.04.2021 16:05

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liselerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi okul zümre başkanlarına yönelik "Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liselerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi okul zümre başkanlarına yönelik "Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri düzenlendi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla çevrim içi düzenlenen seminerde öğretmenlerin soruları da cevaplandırıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmaların, eğitimin en önemli aktörünün öğretmen olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Eğitim alanında yapılan her türlü çalışma ve iyileştirme çabasının başarısının da uygulamada büyük ölçüde öğretmenlerin mesleki yeterlikleri, algı ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu nedenle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürekli ve sistematik şekilde desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelinebilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için yoğun çalışma içinde olduklarını bildiren Yılmaz, bu noktada okul müdürlerinin yanı sıra öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düştüğüne işaret etti.

Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenlerin çocuklar konusunda büyük sorumluluğu olduğunu belirterek, "Medeniyetimizin ihyası için çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kainatın ayetleriyle birlikte çok iyi kavratmamız gerekiyor. Taşıdığımız misyon bunu gerektiriyor. Bu bakımdan öncelikle öğrencilerimizin gönlüne dokunmamız lazım. İşte burada da öğretmenlere büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Görmez, din öğretimi konusunda öğretmenlere çeşitli önerilerde bulundu

Eski Diyanet İşleri Başkanı da olan Prof. Dr. Mehmet Görmez ise seminer kapsamında "Gençliğin soruları, sorgulamaları, anlam arayışı ve İslam" konulu sohbet yaptı.

Bugün gençlerin dinle ilişkilerinde bir dönüşümün yaşandığına ve yeni sorgulamaları olduğuna dikkati çeken Görmez, sorgulamalara bakıldığında, bunların büyük ölçüde dinin sahih kaynaklarının doğru anlaşılmamasından kaynaklandığını söyledi.

"Gençleri tereddüde düşüren hususların başında, yanlış din söylemleri ve yanlış din uygulamaları geliyor." ifadesini kullanan Görmez, "Yanlış din söylemleri, ideolojik hümanizmi eleştirirken insaniliği kötülemek, sekülerizmi eleştirirken dünyayı kötülemek, kaba rasyonalizmi eleştirirken aklı kötülemek, pozitivizmi eleştirirken bilimi kötülemek gibi bir hataya düşüyor. Dini olanla kültürel olanı karıştırıyor. Dinin ahlak boyutunu ve ahlakın din kaynağını dikkate almıyor. İnsan-Allah ilişkisini yanlış temellendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin soru ve sorgulamalarına ilişkin 7 başlıkta topladığı tespitlerini paylaşan Görmez, din öğretimi konusunda öğretmenlere çeşitli önerilerde bulundu.

Seminerde, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete öğretmenlere hitap etti, ilahiyatçı-yazar Erol Erdoğan da "Gençlerle ilgili ön yargıların analizi" başlıklı sunum yaptı.

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Görmez, İslam, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar' semineri çevrim içi düzenlendi - Son Dakika


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