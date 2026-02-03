Din ve Psikoloji Atölyesi Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının (İLKSAY), lisansüstü öğrencilerine yönelik "Din ve Psikoloji Atölyesi"ne başvuru süreci başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İLKSAY tarafından, Akademi Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Din ve Psikoloji Atölyesine başvurular alınmaya başlandı.

Disiplinler arası bir perspektif kazandırmayı amaçlayan atölye, farklı alanlardan araştırmacıları ortak bir akademik zeminde buluşturmayı ve bilimsel yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Atölye kapsamında dijital çağda insanın anlam arayışı, mitoloji ve psikoloji ilişkisi, tükenmişlikle başa çıkmada maneviyat, bibliyoterapi ve pozitif psikoloji gibi başlıklar ele alınacak.

Program, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek 32 farklı konu başlığından oluşan kapsamlı bir seminer dizisi şeklinde planlandı.

PDR, psikoloji ve ilahiyat disiplinlerinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan atölye, 27 Mart-16 Mayıs arasında 8 hafta sürecek. Dersler her hafta cuma ve cumartesi günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Eğitim desteği verilecek

Atölye süresince her dört haftalık dönemde devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara 5 bin lira, toplam 10 bin lira eğitim desteği sağlanacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Başvurularda PDR, Psikoloji, Din Psikolojisi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Din Sosyolojisi gibi alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak öncelikli kriterler arasında yer alırken, yabancı dil puanı kabul sürecinde tercih sebebi olacak.

Sınırlı kontenjana sahip atölye için başvurular 2 Mart'a kadar alınacak, program ise 27 Mart'ta başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru sayfasına derneğin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.