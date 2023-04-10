DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI

10.04.2023 15:03

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı D.A.

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı D.A., 4'üncü kez gözaltına alındı.

Ibouanga'nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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HABER Murat ÖZELCİKARABÜK,(DHA)-

Kaynak: DHA
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DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI Gabonlu öğrenci soruşturmasında zanlı 4. kez gözaltına alındı Gabonlu öğrenci soruşturmasında zanlı 4. kez gözaltına alındı Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili şüpheli yeniden gözaltına alındı Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili şüpheli yeniden gözaltına alındı

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SON DAKİKA: DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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