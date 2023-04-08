DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI; 3'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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DİNA'NIN ÖLÜMÜNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI; 3'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI

08.04.2023 17:48

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine ifadelerinde çelişki tespit edilen D.A., 3'üncü kez gözaltına alındı.

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine ifadelerinde çelişki tespit edilen D.A., 3'üncü kez gözaltına alındı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde D.A.'nın, otomobilden indirdiği Dina'nın peşinden gittiğinin görüldüğü belirtildi. Daha önceki ifadelerinde Dina'yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Filyos Çayı, Karabük, Gabon, Güncel, Son Dakika

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