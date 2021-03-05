"Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan ilk denetimin sonuçları belli oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen kontrollerde, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Bakanlık, dün Türkiye genelinde 48 bin 67 ekip ve 260 bin personelin katılımıyla "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yapılan ilk denetimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde, 1561 işletme ve iş yerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi, 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyum konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, Kovid-19 kurallarına aykırılıkta ısrar ve tedbirleri ihlal gibi suistimal edici tutum ve davranışta bulunan 33 bin 963 işletmeye, iş yerine, kişiye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 4 iş yerine kapatma cezası verildi, 190 kişi/iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca ülke genelinde ilk defa gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Modeli" kapsamındaki kontrollerde vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları da denetlendi.