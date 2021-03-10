Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, esnafa uyarılarda bulundu.

"Kontrollü Normalleşme için Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri ve antrenörler berber, kuaför, market ve güzellik merkezlerini ziyaret etti.

Esnafa uyarılarda bulunan Keleş, gazetecilere, çalışmayla esnafa veya vatandaşlara kurallar ve tedbirlerin uygulanmasını noktasında hatırlatmalarda bulunmak istediklerini söyledi.

Salgın sürecinde her vatandaşın elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Keleş, "Salgın sürecini atlatabilmek için kendi sağlığımıza ve halkın sağlığına da dikkat etmek gerektiğine vurgu yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymanın özellikle de vaka sayısının düşmesi konusunda çok önemli olduğunu hatırlatarak, kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve tüm toplumun sağlığı için maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda gerekli hassasiyet göstermelerini ve tedbirleri asla gevşetmemelerini, ev ve taziye ziyaretlerini ertelemelerini ve misafir kabul etmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Adıyaman'ın Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, "çok yüksek riskli" olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Kontrollü normalleşmeyle alınan tedbirlerin uygulanması daha önemli bir hale gelmiştir. İlimiz hala risk haritasında çok riskli kısım içerisinde yer almakta. Ben inanıyorum ki hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz. Koronavirüse karşı mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Lütfen, Maske, Mesafe ve Temizlik hayatımızın vazgeçilmez kuralları olsun."