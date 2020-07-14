Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (2) - Son Dakika

Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (2)
MAHSUR KALAN DEFİNECİLERE ULAŞILDIBursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan definecilerin Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49) olduğu belirlendi.
MAHSUR KALAN DEFİNECİLERE ULAŞILDI
Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan definecilerin Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49) olduğu belirlendi. Ak ve Kaya'nın yanında bulunan dinamitler, bomba imha ekibi tarafından alınarak, güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlayıcı riskinin ortadan kalkmasının ardından kanyona inen AFAD ve jandarma ekipleri, yaralı 2 defineciye ulaştı. Ekipler, yaralıları sedyelere koyarak, kanyonun yukarı bölgesine çıkarmaya başladı. Yaralılar, bulundukları bölgeden 2 kilometre uzaklıktaki ambulanslara taşınacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:23 Kaynak: DHA
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