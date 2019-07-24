Dinamit patlatan kişi yaralandı
56 dakika önce
Düzce'de, dinamit patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:31 Kaynak: AA
'de, dinamit patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A, Kaynaşlı
ilçesine bağlı Çamlıca
köyü Koytaklı mevkisinde dere kenarında dinamit patlattı.
Patlamanın şiddetiyle yaralanan H.A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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