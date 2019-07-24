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Dinamit patlatan kişi yaralandı

56 dakika önce

Düzce'de, dinamit patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Düzce'de, dinamit patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A, Kaynaşlı ilçesine bağlı Çamlıca köyü Koytaklı mevkisinde dere kenarında dinamit patlattı.
Patlamanın şiddetiyle yaralanan H.A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynaşlı, Çamlıca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:31 Kaynak: AA
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