Dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden 2 kişi burada dinamit patlattı.

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

İznik, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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