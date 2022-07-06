Dinamit yüklü tır 6 saat sonra kaldırılarak yol trafiğe tekrardan açıldı - Son Dakika
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Dinamit yüklü tır 6 saat sonra kaldırılarak yol trafiğe tekrardan açıldı

06.07.2022 01:04
Dinamit yüklü tır 6 saat sonra kaldırılarak yol trafiğe tekrardan açıldı

Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tırın yola devrildiği kazada kapalı kalan yol 6 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tırın yola devrildiği kazada kapalı kalan yol 6 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 ton dinamit olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinden sonra yaklaşık 6 saat sonra kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Kirazlık, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinamit yüklü tır 6 saat sonra kaldırılarak yol trafiğe tekrardan açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinamit yüklü tır 6 saat sonra kaldırılarak yol trafiğe tekrardan açıldı - Son Dakika
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