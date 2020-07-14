Dinamitlerle birlikte şelaleden düşen defineciler kurtarıldı - Son Dakika

- Dinamitlerle birlikte şelaleden düşen defineciler kurtarıldı

Define aramak için Bilecik'ten gelmişler

Dinamit patlattıkları sırada şelaleden düşen 2 defineci Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişi, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İznik'e bağlı Tacir Mahallesi Kanyon mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilecik'ten İznik'e define aramak için giden 2 kişi Kanyon bölgesine indi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağın da kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kişi yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen isimlerinin Osman Ak ve İlhan Kaya olduğu öğrenilen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitler ile ilgili olay yerine jandarma bomba imha timi gönderildi. Dinamitlerin kontrollü şekilde toplanmasının ardından yaralı şahısların olay yerinde ilk müdehaleleri yapılıp sedye ile yukarı çekilerek ambulansın bulunduğu bölgeye kadar taşındı. Çeşitli yerlerinde yanık yaraları oluşan Ak ve Kaya 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlatıldı.

Bölgede patlamayan dinamitler var

Olayı ilk öğrenip Jandarmaya ihbarda bulunan Tacir Muhtarı Sait Ersöz, "Sabah ihbarı duyduk AFAD ve Jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Yaralıları uzun süren aramaların ardından bulduk. Ancak bölgede patlamayan dinamitler vardı. Bu sebeple bomba imha uzman ekiplerinin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldı. Dinamitler temizlenince yaralıları hastaneye sevkedeceğiz" diye konuştu.

Bom diye ses duydum ipte kaldım ne olduğunu anlamadım

Düştüğü yerden yaralı olarak çıkarılan Osman Ak olayla ilgili olarak arka taraftan dolandık iple aşağıya iniyorduk. Diğer arkadaş aşağıdaydı. Ne olduğunu anlamadık. Birden bom diye patladı. Ben ipte kaldım ne olduğunu anlamadım dedi. Olay yerindeki dinamitlerin kendilerine ait olmadığını iddia eden Ak, "Çantamda peynir ekmek domates vardı başka bir şey yoktu" dedi.