Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi - Son Dakika

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi Definecilerin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle görüntülendi Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma anı drone ile saniye saniye...

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

Definecilerin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma anı drone ile saniye saniye böyle görüntülendi.

Bilecik'ten İznik'e define aramak için gelen 2 kişi, Tacir Mahallesi'ndeki Kanyon bölgesine indi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağın da kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kişi yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen isimlerinin Osman Ak ve İlhan Kaya olduğu öğrenilen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitler ile ilgili olay yerine jandarma bomba imha timi gönderildi. Dinamitlerin kontrollü şekilde toplanmasının ardından yaralı şahısların olay yerinde ilk müdehaleleri yapılıp sedye ile yukarı çekilerek ambulansın bulunduğu bölgeye kadar taşındı. Çeşitli yerlerinde yanık yaraları oluşan Ak ve Kaya 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlatıldı.

2 definecinin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle kaydedildi

Dinamitleri patlattıktan sonra şelaleden düşen ve orada yaralanarak mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma çalışmaları yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 2 kişi AFAD, AKUT, ANDA ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kanyona ulaşarak yaralılara müdahale eden ekipler, yaralı olan 2 kişiyi 10 kilometre boyunca sedyede taşıdı. Patika ve ormanlık alanlardan geçerek sedyedeki 2 defineciyi ambulansa getirdi. Ambulansa alınan 2 yaralı İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin yaralıları sedye ile taşıdığı zorlu kurtarma yolculuğu drone ile saniye saniye böyle kaydedildi.

İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]