Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batum: Kupatadze, Teidi, Azatskiy, Jigauri, Manjgaladze, Azarov, Mamuchashvili, Altunashvili, Kobakhidze, Chabradze, Flamarion

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare