Dinamo Batumi-Sivasspor maçı öncesi yangınlarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Ülkemizde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatı kaybeden vatandaşlar için Dinamo Batumi-DG Sivasspor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ülkemizde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatı kaybeden vatandaşlar için Batumi Stadyumu'nda oynanan Dinamo Batumi-Sivasspor maçı öncesinde her iki takım sporcuları 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - SİVAS