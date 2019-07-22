Son Dakika Haberleri: Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe maç esnasında kalp krizi geçirdi
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Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe maç esnasında kalp krizi geçirdi

8 dakika önce

Romanya Ligi'nde oynanan Dinamo Bükreş - Craiova maçında Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe kalp krizi geçirdi. Hastanede bilinci yerine gelen Neagoe'nin doktorlara ilk sorusu ise 'maç kaç kaç?' oldu.

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe maç esnasında kalp krizi geçirdi, System.String[]
Romanya Ligi'nde oynanan Dinamo Bükreş - Craiova maçında Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe kalp krizi geçirdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında bir anda yerde kalan 51 yaşındaki teknik adama ilk müdahaleyi saha kenarındaki sağlık ekipleri yaptı. Rumen teknik adam hemen akabinde stadyumda bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Dinamo Bükreş, Kalp Krizi, Romanya, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 
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