Son Dakika Haberleri: Dinamo Fanları Yeni Stadyumlarında Seslendirildi
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Dinamo Fanları Yeni Stadyumlarında Seslendirildi

40 dakika önce

Dinamo hayranları açılış oyunda yeni stadyumları VTB Arena'da harika bir atmosfer olmasını sağladı.

Dinamo hayranları açılış oyunda yeni stadyumları VTB Arena'da harika bir atmosfer olmasını sağladı.
Dinamo Fanları Yeni Stadyumlarında Seslendirildi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Spor
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