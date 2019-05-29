Dinamo Fanları Yeni Stadyumlarında Seslendirildi
40 dakika önce
Dinamo hayranları açılış oyunda yeni stadyumları VTB Arena'da harika bir atmosfer olmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Dinamo hayranları açılış oyunda yeni stadyumları VTB Arena'da harika bir atmosfer olmasını sağladı.
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