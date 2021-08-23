Marmaris/ Çetibeli J. Krk. K. lığı sorumluluk bölgesinde, içinde çok sayıda iş makinası, araç ve malzeme barındırmasına rağmen kapalı halde bulunan ve hiçbir güvenlik tedbiri bulunmayan bir tesiste meydana gelmiş ve gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı fail ve faillerin tespitine yönelik Marmaris JASAT timleri tarafından kontroller başlatılmıştır. 22. 08. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında tesisten iki kişinin dışarıya malzeme taşıdığı tespit edilmesi üzerine; tesis çevresinde yapılan araştırmada 48 …. 263 plakalı araç bölgede görülmüş ve iki şahıs malzemeleri taşırken (20 Adet dinamo motoru) suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların kimlik tespitlerinde C. E. ve D. S. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiş, yapılan mülakatta olay yerinde üçüncü bir şahsın daha olduğu bilgisi alınmış ve V. Y. isimli (Muğla ili Sanayi bölgesinde hurdacılık yapar) şahısta gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin devam eden sorgusunda 20-25 gün önce tesisten bakır kablo çaldıkları da tespit edilmiş olup olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.