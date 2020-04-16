Dinamo Minsk kötü gidişe dur diyebilecek mi? iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır



DINAMO MINSK - NEMAN GRODNO



Sezona sıkıntılı savunma kurgusuyla başlayan ekiplerden biri olan Dinamo Minsk, Gorodeya deplasmanından da puansız dönerek ilk 4 maçında 3. kez sahadan puansız ayrılmış oldu.



Dominik Dinga'nın yaptırdığı penaltıyla geriye düştüler, eldeki en önemli yaratıcı oyunculardan Danilo'nun atılmasıyla skoru çeviremediler.



Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Brezilyalı orta saha, Neman Grodno karşısında takımını yalnız bırakacak.



Neman Grodno ise lige bu sezon yükselen ve taraflı tarafsız herkes tarafından en zayıf halka olarak gösterilen Belshina'ya diş geçiremedi.



İlk yarıdaki yoğun baskıları devreye girerken skoru getirdi ancak ikinci yarıda Leonid Kovel'e engel olamadılar ve 1 puana razı oldular.



Bu 6 maçın 5'ini kazanan Dinamo Minsk, Neman Grodno'dan sadece 1 gol yedi!



%36'lık kesim ev sahibinden hata beklemiyor.



Ligin en köklü ve belki de en meşhur takımı olan ev sahibi Dinamo Minsk, kabus gibi bir başlangıç yaptığı ligde kendine gelmek istiyor ama maçlarını takip edenler görmüştür işleri bir hayli zor.



Son maçta da yarım saat boyunca 10 kişi mücadele etmeleri zaten tam oturmamış fiziksel güçlerini iyice aşağı çekti. Gol yollarındaki etkisizlikleri bu hafta da en büyük rakipleri olacak.



Dinamo Minsk'in Zenit'e karşı aldığı tarihi yenilgi! 8-1, izleyelim...











