Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı - Son Dakika Spor

Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı

6 saat önce

"Seyirci alınırsa maça çıkmayız" demişlerdiSezer AFŞAR / - FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi San Pablo Burgos ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda parkeye çıkmayacağını açıklayan İtalyan ekibi Dinamo Sassari, FIBA'nın kararının...

Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı, System.String[]

"Seyirci alınırsa maça çıkmayız" demişlerdi

Sezer AFŞAR/ - FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi San Pablo Burgos ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda parkeye çıkmayacağını açıklayan İtalyan ekibi Dinamo Sassari, FIBA'nın kararının değişmemesinin ardından İtalya'ya geri dönme kararı aldı.

İspanya'daki koronavirüs tehdidi nedeniyle maça seyirci alınmaması yönünde başvuru yapan ve FIBA tarafından bu başvurusu reddedilen Dinamo Sassari, maça çıkmama kararını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile hiçbir personelin tehlikeye atılmayacağı dile getirildi ve oyuncular, teknik heyet ve personelin özel bir uçakla İtalya'ya geri dönmesinin istendiği kaydedildi.

BAŞKAN SARDARA: İSPANYA'NIN, BİR AY ÖNCEKİ İTALYA'DAN BİR FARKI YOK

İspanya'da koronavirüsün yayıldığını kaydeden ve İspanya'nın, bir ay önceki İtalya'dan bir farkı olmadığını dile getiren Dinamo Sassari Kulübü Başkanı Stefano Sardara, "Oyuncularımız ve personelimiz İspanya'da risk altında olacak. Önceliğimiz, onları korumak" ifadelerini kullandı.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı İspanyol ekibi San Pablo Burgos, 84-81 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İspanyol ekibi, bu maçı da kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.


Dinamo Sassari, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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