Dinamo Zagreb'e Seyircisiz Oynama Cezası
51 dakika önce
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb
'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta Dinamo Zagreb'in Benfica
'yı ağırladığı UEFA Avrupa
Ligi son 16 turu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.
Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildi. Kurul, seyircisiz oynama cezalarının ikincisini, 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
Dinamo Zagreb, stattaki merdivenlerin dolu olması, meşale yakılması ve sahaya madde atılmasından dolayı da 47 bin avro para cezası aldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:34 Kaynak: AA
Marcao'dan Fatih Terim'e Büyük Övgü
Varane, Real Madrid'den Ayrılmak İstiyor
Beşiktaş ve Başakşehir'i Reddeden Oghenekaro Etebo, Kıymete Bindi
Wolfsburg, Sofiane Feghouli İçin Galatasaray'a 10 Milyon Euro Teklif Etti