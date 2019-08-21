Son Dakika Haberleri: Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Çatışmasına Hazır Olun
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Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Çatışmasına Hazır Olun

1 saat önce

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi maçlarında Rosenborg ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. 2018-19 arasındaki Hırvat tarafının en iyi Avrupa anlarından bazılarına geri dönün.

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi maçlarında Rosenborg ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. 2018-19 arasındaki Hırvat tarafının en iyi Avrupa anlarından bazılarına geri dönün.

Dinamo Zagreb, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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