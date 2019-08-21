Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Çatışmasına Hazır Olun
1 saat önce
Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi maçlarında Rosenborg ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. 2018-19 arasındaki Hırvat tarafının en iyi Avrupa anlarından bazılarına geri dönün.
Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi maçlarında Rosenborg ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. 2018-19 arasındaki Hırvat tarafının en iyi Avrupa anlarından bazılarına geri dönün.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi