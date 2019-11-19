Dinamo Zagreb taraftarlarından büyük çılgınlık! Atalanta maçı için...

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da Atalanta ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Hırvatistan'da ilginç görüntüler oluştu.



Deplasman tribünü için toplam 4 bin bilet ayrılırken 3 bin bilet anında tükendi. Kalan bin bilet ise online satışa sunulmadan önce stattan verilmeye başlandı.



Dinamo Zagreb taraftarları ise stada akın ederken uzun kuyruklar oluştu. Binlerce taraftar, kalan bin bileti almak için yarışa girdiler.



Hırvat taraftarların sıra beklerken "Daha fazla bilet istiyoruz" diye bağırdıkları da belirtildi.



Atalanta'nın sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçın özetini izliyoruz...

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