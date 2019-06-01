Son Dakika Haberleri: Dinar'a sokak hayvanları için barınak yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Dinar'a sokak hayvanları için barınak yapılacak

1 saat önce

Dinar ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak.

Dinar'a sokak hayvanları için barınak yapılacak, System.String[]
Dinar ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak.

Dinar Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi için yer tahsisi yapıldı.

Dinar'a bağlı Oğullar Köyü mevkiinde Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan 12 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan hayvan barınağında sokak hayvanları en iyi şekilde tedavi edilerek bakımları yapılacak.
Konuyla alakalı bir açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, seçim beyannamesinde yer alan hayvan barınağı çalışmalarının başladığını, sokak hayvanlarının en iyi şekilde bakılıp tekrar doğaya veya bulunduğu alana geri bırakılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Dinar Belediyesi, Dinar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:52:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'a sokak hayvanları için barınak yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]