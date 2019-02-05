Dinar'a Yapılacak Hızlı Tren Durağı

Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Dinar ilçesine gelerek tren garında incelemelerde bulundu.

Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Dinar ilçesine gelerek tren garında incelemelerde bulundu.



İlçeye kurulacak olan hızlı tren durağı ve iki adet demir yolu üzerine kara yolu üstgeçidt projelerini yerlerini inceleyen bölge Müdürü Sivri'ye, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er eşlik etti.



Hızlı tren durağının kurulmasıyla beraber tren yolcularının çok daha rahat ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabileceklerini belirten Sivri, "İlçe merkezindeki trafiği de rahatlatma açışından iki adet demiryolu başlangıç ve çıkış noktalarına karayolu üst geçidi yapacağız. Bu projemizin yanında ise, garın ön kısmında demir yollarımıza ait olan 56 bin metrekarelik bir alanda ise halka açık bir park çalışması gerçekleştireceğiz." dedi.

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