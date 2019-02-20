Dinar Belediye Başkanı Acar'a Ziyaretler

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinin açılışının 43. yıl dönümü nedeniyle beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Saffet Acar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinin açılışının 43. yıl dönümü nedeniyle beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Saffet Acar'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan derneğin Başkanı Aynur Toker, dernekelerinin faaliyetleri hakkında Başkan Acar'a detaylı bilgi verdi.



Toker, "Her ne kadar zor şartlar altında çalışmalarımızı yürütsek de siz gibi değerli yardımsevenlerin sayesinde her zaman ayakta kalmaya çalışıyoruz." dedi.



Toker, belediye olarak kendilerine yapılan yardımlardan dolayı da ayrıca Başkan Acar'a teşekkür etti.



Başkan Acar da dernek çalışanlarını tebrik ederek, "Bu işler gönül işi özveri işi, gönüllülük işlerine dayanan işler zor işlerdir. 43 yıl az bir yıl değil, sizler güzel bir şey yapıyorsunuz bizlerde size destek olmaya çalışıyoruz, sizler zoru başarıyorsunuz. 43 yıl ayakta durması küçük bir Dinar gibi ilçede büyük başarıdır." dedi.

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