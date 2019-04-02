Son Dakika Haberleri: Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Miraç Kandili Mesajı

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sarı, mesajında; "Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Peygamberimiz (S.A.V.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Tüm İslam Aleminin ve Dinarlı hemşerilerimin Miraç Kandilini kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim" diye belirtti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Miraç Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]