Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Dinar'dan kısa kısa

27.07.2022 19:18
Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları sürdürüyor.

Dinar Belediyesi, kentteki altyapı çalışmaları sürdürüyor.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "Otogar Mahallesine 100 metre yeni kanalizasyon hattı çekilirken, 40 metre ise mevcut bulunan kanalizasyon hattından yenileme yapıldı. İlçedeki altyapı çalışmalarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dinar'da asayiş

Dinar'da polis ekipLeri üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdiği 2 şüpheliye adli işlem yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirdi.

İki şüpheliye, adli işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Dinar Belediyesi, Nihat Sarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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