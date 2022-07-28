Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediyesi, pazar yerini modern hale getiriyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde salı günleri kurulan pazar yerimizi daha hijyenik ve modern hale getirmek için yeni çalışmalar yapıyoruz. Pazar yeri içerisinde peynir ve zeytin satışı yapan esnafımız için yeni bölüm oluşturduk. Esnafımızdan ve vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler memnun ediyor."ifadesini kullandı.

Dinar'da temizlik çalışmaları

Dinar Belediyesi ekipleri, kentteki temizlik çalışmaları sürdürüyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "İlçemizi daha yaşanabilir ve temiz bir ilçe haline getirmek adına gerekli temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında alt yapı çalışması, parke taşı döşemesi, sıcak asfalt yaması, çocuk oyun parklarında yenileme ve birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.