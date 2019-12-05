Son Dakika Haberleri: Dinar Belediyesine kepçe alımı
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Dinar Belediyesine kepçe alımı

6 saat önce

Dinar Belediyesi Devlet Malzeme Ofisinden 2 kepçe satın aldı.

Dinar Belediyesine kepçe alımı, System.String[]

Dinar Belediyesi Devlet Malzeme Ofisinden 2 kepçe satın aldı.

Dinar Belediye Hizmet binası önünde adak kurbanının da kesildiği kepçe teslim töreninde konuşan Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye olarak araç ve ekipmanların yenilenmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sarı, "Halka daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize kazandırma gayretinde olduk. Dinarlı hemşerilerimizin hizmetinde kullanacağımız araçları ve bütçemiz imkanları dahilinde mevcut araç sayımızı her geçen gün yenileyerek ilçemize daha hızlı hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dinar Belediyesi, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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